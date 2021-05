Sul suo canale social, Lorenzo Amoruso ha mostrato la sua meravigliosa casa ed, in particolare, il suo guardino: che meraviglia.

Recentemente l’abbiamo visto sul piccolo schermo a Temptation island, ma sappiamo benissimo che Lorenzo Amoruso decanta di una carriera davvero impressionante. Dapprima come calciatore e, una volta terminata la sua carriera, come opinionista e commentatore, il simpaticissimo fiorentino vanta di un successo davvero impressionante. Successo che, badate bene, non si limita affatto alla sfera professionale e lavorativa, ma che si estende fino alla sfera social. Con un profilo Instagram che conta più di 147 mila followers, l’ex calciatore è solito intrattenere e comunicare con i suoi sostenitori.

Sempre solito ad aggiornare e condividere ogni cosa con il suo pubblico social, pochissime ore fa, Lorenzo Amoruso ha voluto mostrare la sua meravigliosa casa. Ed, in particolare, un dettaglio davvero “clamoroso” di essa. Perché diciamo questo? La risposta è piuttosto semplice: il compagno di Manila Nazzaro ha mostrato il suo giardino. E, vi assicuriamo, è davvero strepitoso.

Lorenzo Amoruso mostra la sua casa, il giardino è da favola: che meraviglia!

Siamo nell’era della tecnologia e, si sa, con essa anche le migliori distanze sono destinate ad accorciarsi. Ce ne siamo resi conto, ad esempio, nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Quando, a causa del primo lockdown, siamo riusciti a mantenere i contatti con i nostri cari o amici tramite videochiamate o molto altro ancora. E ne abbiamo sempre più la conferma quando, attraverso l’uso dei social, riusciamo a restare aggiornati su tutto quello che succede ai nostri baniamini.

È il caso, ad esempio, di Lorenzo Amoruso. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’ex calciatore è solito comunicare ed interagire con il suo pubblico. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, approfittando di una bellissima giornata di sole, il buon Amoruso ha mostrato la sua casa. O, per meglio dire, una parte della sua casa: il meraviglioso giardino. Dateci un po’ un’occhiata:

Che vista pazzesca, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Il giardino di casa Amoruso è davvero superlativo. Siete d’accordo?