Chi sono i doppiatori italiani di Madagascar 2? Non tutti gli animali dello zoo hanno le stesse voci del primo film: ecco i nomi dei doppiatori!

Su Italia 1 questa sera di sabato 8 maggio arriva in tv un cartone divertentissimo, adatto a tutta la famiglia! Parliamo di Madagascar 2, ovvero la seconda parte del cartone animato che vede nuovamente protagonisti gli amici dello zoo! E’ uscito nelle sale nel 2008 ed ha avuto, proprio come il primo, un successo davvero enorme. Dopo diversi anni in Madagascar, Alex con Marty, Melman e Gloria si preparano per tornare a New York: qualcosa però va storto, il carburante finisce e gli animali atterranno nel bel mezzo di una savana africana. Nuove avventure e sorprese per i nostri amici che regalano tantissime risate ai telespettatori, grandi e piccini! Ma in tanti sono curiosi di sapere chi sono i doppiatori del film! Vi sveliamo tutti!

Madagascar 2, chi sono i doppiatori italiani: non più Fabio de Luigi e Michelle Hunziker

Madagascar 2 è la seconda parte del primo Madagascar: il cartone animato uscito nelle sale nel 2008 regala risate a grandi e piccini! Il film d’animazione in onda questa sera di sabato 8 maggio 2021 su Italia Uno vede tantissimi volti noti del cinema, sia italiano che straniero. Le voci dei protagonisti sono di grandi doppiatori!

Il doppiaggio originale nel secondo film vede gli stessi del primo: Ben Stille presta la voce ad Alex, Chris Rock a Marty, David Schwimmer a Melman e Jada Pinkett Smith a Gloria!

Ma chi sono invece i doppiatori italiani di Madascar 2? Qualcuno, rispetto al primo film, è cambiato! Nella versione italiana del film d’animazione Alex e Marty sono sempre doppiati da Ale e Franz, la celebre coppia di comici. Melman e Gloria invece, nel secondo film, non sono doppiati da Fabio De Luigi e Michelle Hunziker. Al posto dei due celebri attori e personaggi dello spettacolo, hanno prestato la voce ai due animali protagonisti Roberto Gammino e Chiara Colizzi!