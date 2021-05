Per la semifinale di Amici, Maria De Filippi ha scelto un look davvero imperdibile: sapete il suo prezzo? Cifra da capogiro.

Per la semifinale puntata di Amici, Maria De Filippi ha scelto un look davvero “top”. Prima ancora della finale, che andrà in onda Sabato 15 Maggio, ed ancora prima che venga eletto il vincitore di questa edizione, c’è bisogno che vengano decretati i suoi finalisti. Un penultima più che importante, da come si può chiaramente comprendere. E che, quindi, deve essere vissuto davvero alla grande. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è davvero semplice: l’outfit scelta della padrona di casa.

Elegante e raffinata in ciascuna puntata di questo serale di Amici, Maria De Filippi ha saputo catturare l’attenzione di tutti per i suoi outfit. Lo ha fatto anche in questa penultima puntata del talent. Perché? Per l’occasione, la padrona di casa ha sfoggiato una gonna di pelle ed una camicia trasparente con palline bianche. Incantevole, vero? Ecco, ma a quanto ammonta il prezzo? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi, il look per la semifinale di Amici è da favola: il prezzo?

Una cosa è certa: il pubblico italiano sarà rimasto incollato al piccolo schermo non soltanto per tutte le esibizioni da brividi di ciascun concorrente, ma anche per l’immensa bellezza ed eleganza della padrona di casa. Anche per la penultima puntata di Amici, infatti, Maria De Filippi ha sfoggiato un outfit davvero da urlo. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il suo prezzo?

Con indosso una lunga di pelle che arriva sul ginocchio, una camicia nera trasparente ed abbellita con palline bianchi, Maria De Filippi si è mostrata super elegante per questa semifinale di Amici. Quanto costa in totale il suo look? Stando a quanto si apprende da Manuel Di Gioia, sembrerebbe che il prezzo sia davvero da capogiro. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la gonna abbia un costo di circa 1990 euro. E che, invece, la camicia costi ben 1290.

Un prezzo, diciamoci la verità, davvero da capogiro. Ma, data l’immensa eleganza di Maria De Filippi, sembrerebbe valerne la pena. Siete d’accordo?