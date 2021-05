Morta Tawny Kitaen, aveva 59 anni: ha recitato anche con Tom Hanks

È morta Tawny Kitaen, aveva 59 anni ed era una modella e attrice: nella sua carriera ha recitato anche con Tom Hanks

Lutto nel mondo della moda e dello spettacolo: è morta all’età di 59 anni Tawny Kitaen. Il triste annuncio è apparso sul suo account Instagram pubblicato dalle figlie Wynter e Raine: “Abbiamo il cuore spezzato e rattristato di annunciare la morte di nostra madre. Vogliamo solo dire grazie a tutti voi, ai suoi fan e ai suoi amici, per averle sempre mostrato un tale sostegno e amore. Le avete dato la vita ogni giorno. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre”. Secondo Variety, la Kitaen sarebbe morta nella sua casa di Newport Beach ieri mattina. Le cause del decesso non sono state ancora specificate.

Morta Tawny Kitaen: chi era

La Kitaen è nata nel 1961 e si è imposta come modella all’inizio degli anni ottanta. Ottenne il successo grazie al mondo rock, apparendo sulle copertine degli album dei Ratt. Da lì a poco avrebbe sfondato anche nel mondo del cinema. La Kitaen affiancò Tom Hanks nella commedia Bachelor Party – Addio al celibato. del 1984. La Kitaen ha preso parte, inoltre, a molti videoclip, divenendo un’icona di MTV ballando sul cofano dell’auto nel videoclip di “Here I Go Again” dei Whitesnake. Ha partecipato anche ai videoclip di “Still of the Night“, “Is This Love” e “The Deeper the Love“. Con i Whitesnake nacque anche un sodalizio sentimentale. Nel 1989 ha infatti sposato il cantante della band, ed ex Deep Purple, David Coverdale, da cui ha divorziato nel 1991.

Il triste annuncio apparso su Instagram ha ricevuto moltissimi commenti di cordoglio e vicinanza. Ci uniamo al cordoglio, manifestando vicinanza alla famiglia della Kitaen.