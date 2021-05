Verissimo, ecco le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 8 maggio: grandi ospiti in studio, ci sarà la prima intervista di coppia per loro!

Pronti per un nuovo appuntamento con Verissimo? Il noto talk show condotto da Silvia Toffanin torna oggi, sabato 8 maggio, con tanti nuovi ospiti e sorprese. Come ogni sabato, la conduttrice mette a suo agio i suoi ospiti i quali raccontano retroscena e confessioni inedite ai telespettatori di Canale 5. In tanti sono curiosi di scoprire chi ci sarà proprio oggi, in questo nuovo atteso appuntamento del weekend. Possiamo dirvi che ci sarà per la prima volta in studio una nota politica, Presidente di Fratelli d’Italia! Ancora ci sarà una coppia amatissima in Italia e due volti noti di Amici di Maria de Filippi. Vi sveliamo tutto: ecco le anticipazioni!

Leggi anche Anna Tatangelo pronta ad una nuova relazione? La rivelazione a Verissimo

Verissimo, anticipazioni 8 maggio: grandi ospiti in studio, prima intervista di coppia per loro!

Verissimo è pronto ad andare in onda oggi, sabato 8 maggio, come di consueto su Canale 5. Nel primo pomeriggio torna in tv l’amata Silvia Toffanin con i suoi ospiti, pronti a regalare intrattenimento e dichiarazioni inedite ai telespettatori.

La conduttrice accoglierà in studio Elisa Isoardi, reduce dalla sua esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un problema di salute: si è fatta male all’occhio ed ha dovuto dire ‘addio’ all’Isola. In attesa della semifinale di Amici, Silvia Toffanin darà ampio spazio ai protagonisti del talent. Ci saranno Anna Pettinelli e Veronica Peparini ma non solo. Saranno intervistati dalla conduttrice anche i due ragazzi eliminati, Raffaele Renda e Samuele Barbetta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

In studio a grande sorpresa ci saranno Paola Di Benedetto e Federico Rossi, una delle coppie più amate in Italia! Ci sarà in studio Gio Evan e per la prima volta a Verissimo, Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia. Racconterà la sua storia, retroscena sulla sua vita nella sua prima intervista nel talk show. Le sue dichiarazioni saranno toccanti: una parentesi è stata aperta su un episodio che l’ha turbata molto.