Amici 20, Deddy è il quinto finalista: la reazione dei ragazzi in casetta non passa inosservata.

Ieri sera è andata in onda la tanto attesa Semifinale di Amici di Maria De Filippi, una puntata aperta con l’ingresso in studio della conduttrice che, subito dopo, ha spiegato il meccanismo della gara. Come ormai è noto, i primi tre finalisti sono stati Aka7even, Sangiovanni e Giulia; arrivati in casetta, Maria ha dato prima notizia agli allievi eliminati.

Ma, qui, c’è stato un vero colpo di scena, infatti, dopo aver svelato l’ultimo finalista, ovvero Alessandro Cavallo, ha fatto uscire gli altri e arrivare Deddy in studio. Il cantante era totalmente inconsapevole di essere il quinto finalista, e persino i presenti erano increduli. Ma cos’è successo esattamente?

Amici 20, Deddy arriva in finale: qual è stata la reazione dei ragazzi

Una puntata ricca di colpi di scena, dato che proprio alla fine, siamo stati spiazzati da una grande sorpresa. Dopo l’annuncio dei finalisti, e l’uscita degli eliminati, ovvero di Serena, Tancredi e Deddy, Maria De Filippi, parlando con i presenti in casetta, ha svelato di non aver mai detto che i finalisti fossero quattro, lasciando perplessi i ragazzi.

Ed è a quel punto che, viene mostrato in collegamento quanto succede. In studio arriva Deddy, che inconsapevole di essere il quinto finalista, si siede in poltrona e parla con la conduttrice. E qui, lo schermo di apre, e appare una nuova maglia, con scritto Deddy. Il cantante, incredulo, e grazie anche alle parole di Maria, comprende di essere uno dei finalisti. I suoi compagni, presenti in casetta, assistono sorpresi e gioiosi a quanto accade.

Deddy, una volta rientrato in casetta, ritrova Sangiovanni che lo attende sulle scale, e la gioia dei due si confonde in un meraviglioso abbraccio, grida di felicità, e tanto stupore.