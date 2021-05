Amici, è successo durante la semifinale, non accadeva da tempo: grande notizia per Maria De Filippi.

La Semifinale di Amici di Maria De Filippi è appena terminata, tra emozioni a non finire, grandi sorprese e colpi di scena incredibili. Una puntata che ha visto decretare i finalisti di questa scoppiettante edizione. In studio, con tutti i presenti, sono stati annunciati, attraverso le varie esibizioni, i primi tre, ovvero Aka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni.

Ma il vero colpo di scena c’è stato a fine puntata, quando Maria De Filippi, entrata in casetta in diffusione, ha svelato i nomi degli eliminati. Dopo la loro uscita, Deddy è stato chiamato in studio, e qui, tra lo stupore, ha scoperto di essere il quinto finalista. La Semifinale di Amici ha conquistato i telespettatori, tanto che, la bella conduttrice ‘ha ricevuto’ una notizia fantastica: non accadeva da tempo.

Amici 20, notizia fantastica: è accaduto con la Semifinale, grande sorpresa

E’ terminata la Semifinale di Amici, il talent show sembra appassionare proprio tutti, grandi e piccini. La puntata appena trascorsa è stata attraversata da continui colpi di scena, in particolare, la parte finale ci ha letteralmente spiazzati, dato che, siamo rimasti piacevolmente sorpresi, quando Deddy ha scoperto di essere tra i finalisti.

Il pubblico ha gioito sicuramente, il cantante è molto amato, e molti suoi fan hanno sperato fino alla fine di poterlo vedere alla puntata finale. Ma dopo questa puntata appena trascorsa, è arrivata una notizia fantastica. A quanto pare, la Semifinale di Amici di Maria De Filippi è stata la più vista degli ultimi anni.

Infatti, ha tenuto incollati davanti alla televisione ben 5.675.000 di spettatori, con uno share pari al 28.7%. Un grande traguardo, questo, per la conduttrice. Amici si posiziona tra i programmi più visti in assoluto del sabato sera.