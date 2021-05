Amici 20, “Foto rubatissime”: Rudy Zerbi li becca così durante la puntata in onda ieri sera su Canale 5.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo alla finale di Amici 20: l’ultima puntata del talent show di Canale 5 andrà in onda sabato prossimo, 15 maggio. E ieri sera abbiamo assistito alla semifinale della ventesima edizione del talent. Una puntata ricca di emozioni, durante a quale abbiamo scoperto chi sono i cinque finalisti ufficiali: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e, a sorpresa, Deddy. Inizialmente, infatti, ai ragazzi era stato detto che i finalisti sarebbero stati quattro, ma alla fine è arrivata la splendida notizia per Deddy. Che, proprio durante la puntata, è stato immortalato dal suo insegnante di canto Rudy Zerbi. “Foto rubatissime”, scrive Rudy su Instagram, dove posta foto inedite di Deddy e Sangiovanni. Guardiamole insieme!

Amici 20, “Foto rubatissime”: Sangiovanni e Deddy immortalati da Rudy Zerbi durante la puntata

“Si supportano e si vogliono bene.. Amici veri!”. Queste le parole che Rudy Zerbi accompagna ad alcuni scatti postati sul suo canale Instagram qualche ora fa. Scatti in cui fotografa da dietro i due cantanti della sua squadra, Sangiovanni e Deddy, più complici che mai. I due concorrenti, infatti, hanno stretto una bellissima amicizia durante il percorso nella scuola, aiutandosi e supportandosi sempre, nonostante la gara e la competizione. Ecco le foto “rubatissime” condivise da Rudy Zerbi su Instagram:

Eh si, un’amicizia davvero speciale quella tra Deddy e Sangiovanni. Quest’ultimo, nella scuola, ha trovato anche l’amore, con la ballerina Giulia Stabile, anche lei in finale. Ma, sentimenti ed amicizie a parte, adesso arriva il bello: la gara entra nel vivo e soltanto uno dei cinque concorrenti salirà sul gradino più alto del podio. Chi vincerà la 20 esima edizione di Amici di Maria De Filippi? Appuntamento su Canale , sabato prossimo, in prima serata! Sarà una puntata ricca di emozioni, voi per chi farete il tifo?