Amici 20, Martina ha svelato perché è finita con Aka7even: solo adesso spunta fuori la verità, la rivelazione della ballerina.

Sono stati due dei concorrenti di questa ventesima edizione di Amici, Aka7even e Martina Miliddi. Entrati a far parte della scuola di Cinecittà nel corso della prima puntata, i due giovanissimi talenti non soltanto sono riusciti a conquistare tutto il pubblico italiano per la loro bravura e il loro talento, ma anche perché, per diverso tempo, i due sono stati legati da un sentimento d’amore. Oltre a quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni, anche la coppia Martina-Aka7even ha animato questa ventesima edizione del talent.

Leggi anche –> Amici, Aka7even è il primo finalista: avete visto la reazione di Anna Pettinelli? Non è sfuggita affatto

Come ogni cosa bella, però, anche la storia d’amore tra Martina ed Aka7even è definitivamente terminata. I due, se ricordate, si erano già distaccati qualche mese fa perché la sarda aveva fatto presenta il suo interesse per Raffaele. Adesso, però, sembrerebbe che tra loro sia finita per sempre. Perché? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici 20, Martina spiega perché è finita con Aka7even: cos’è successo

Si pensava già da diverso tempo che tra Aka7even e Martina fosse finita, eppure soltanto quando Martina ha salutato tutti i suoi compagni di Amici, ne abbiamo avuto la conferma. Dopo diversi mesi trascorsi insieme, la loro storia d’amore è giunta al termine. Perché? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista a Radio Smeraldo, la bella sarda non soltanto ha parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici, ma ha anche svelato il reale motivo dell’addio tra lei ed Aka7even.

Leggi anche –> “Tra te e Martina cosa c’è?”: Raffaele Renda risponde così

Cos’è esattamente successo, quindi, tra Martina e Aka7even? Perché i due si sono lasciati? Vi anticipiamo che, come in tutti pensano, non c’entrerebbe affatto Raffaele Rende. Piuttosto, da quanto si apprende dalle parole della ballerina, sembrerebbe che tra i due sia finita perché entrambi concentrati al loro percorso. “Quindi, diciamo che non eravamo più focalizzati sulla nostra storia, ma eravamo focalizzati sul nostro percorso e cosa c’era da fare. Era finita, quindi, prima della mia uscita”, ha spiegato Martina per la prima volta in assoluto.

Ovviamente, nonostante la loro storia sia terminata, l’affetto e il bene continuano a persistere. “Quella storia la porterò sempre con me perché Luca mi ha aiutato tantissimo. Quindi, la porto con me, ma finisce lì quella storia. Gli vorrò sempre bene. Gli auguro tante cose belle”, ha concluso Martina.