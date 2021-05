Amici 20, retroscena su Tancredi: Maria De Filippi sorprende il pubblico

Nel corso della semifinale di Amici 20, Maria De Filippi ha raccontato un retroscena su Tancredi: di seguito vi riportiamo le sue parole

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la semifinale. Gli allievi si sono giocati le ultime speranze per approdare in finale. Alla fine, però, solo cinque di loro sono riusciti ad ottenere la maglia. Il cantante Aka7Even è stato il primo a strappare il pass, seguito dalla ballerina Giulia e dal cantante Sangiovanni. In casetta, gli allievi hanno poi scoperto che ci sarebbero stati altri due finalisti. Il ballerino Alessandro e il cantante Deddy hanno ottenuto la maglia per la finalissima. La puntata di ieri è stata seguitissima ed ha ottenuto un record di ascolti. Una grande gioia per Maria De Filippi, che dopo vent’anni riesce ancora a tenere incollati i telespettatori.

Amici 20, retroscena su Tancredi: cosa ha detto Maria De Filippi

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 20. La puntata è stata molto seguita, nonostante le anticipazioni apparse sul web qualche giorno prima. In finale sono approdati: Aka7Even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Quest’anno, dunque, la finale sarà a cinque e non a quattro come accaduto gli anni passati. Gioia immensa per Deddy che pensava di essere stato eliminato ed invece ha scoperto in studio di essere l’ultimo finalista della ventesima edizione del talent show. Non possono sorridere, invece, la ballerina Serena e il cantante Tancredi. I due sono stati eliminati nel corso della semifinale del talent show, arrivando dunque ad un passo dalla finalissima.

La conduttrice Maria De Filippi, dopo aver comunicato loro l’esito decretato dalla giuria, si è complimentata sia con Serena che con Tancredi. Alla ballerina ha spiegato di dover uscire a testa alta dal talent show perchè ha dimostrato di avere veramente tantissima tecnica. A Tancredi, invece, ha consigliato di essere più sicuro delle sue potenzialità. “Il problema di non riuscire a reggere il palco è solo tuo” – ha dichiarato la De Filippi – “Noi non l’abbiamo mai pensato“.

La conduttrice ha raccontato poi un retroscena inedito sul cantante. Prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia, Tancredi è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo ha dovuto attendere venti giorni per esibirsi in studio.