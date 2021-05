Tancredi, eliminato ieri sera durante la semifinale di Amici 20, si è commosso pensando ai genitori: sapete che anche sua madre è un’artista?

Eliminato ieri sera ad un passo dalla finale, Tancredi si è esibito nel corso delle prime tre manche cantando il brano Come Home. Un momento che ha commosso tutto il pubblico di Amici e che il giovane artista ha voluto dedicare al padre inserendo delle barre: “Sto male perché a te ci tengo veramente. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa”.

Parole molto toccanti che esprimono il forte legame di Tancredi col genitore. Proprio nei giorni scorsi si è parlato molto del fatto che il padre dell’ex allievo del talent di Canale 5 sia un personaggio conosciuto nel mondo della moda. Lui è infatti Alberto Cantù Rajnoldi, direttore creativo che lavora per il brand Armani. Terminata d’esibizione, Tancredi aveva ammesso tra le lacrime: “Ho scritto quelle parole per mio padre. Siamo vicini anche se siamo lontani, mi manca tanto”. Ma cosa sappiamo di sua madre?

Tancredi Cantù Rajnoldi, anche sua madre è un’artista

Se il papà del cantante è un volto noto, la madre è comunque un’artista anche lei. La donna, di origine siciliana, si chiama Angela Carrubba Pintaldi ed è una pittrice. Inoltre, realizza gioielli con pietre e coralli e organizza svariate mostre spostandosi in varie località. Tancredi non è figlio unico, oltre a lui i genitori hanno avuto anche altri due figli, Ruben e Angelica. Dai nomi, si può immaginare che fonti d’ispirazione per la mamma e il papà devono essere stati il romanzo Il Gattopardo e l’epica cavalleresca.

Tancredi da ieri sera non fa più parte della scuola di Amici e quindi il suo percorso è terminato proprio prima della puntata finale. Siete d’accordo con la sua eliminazione?