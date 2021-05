Il tronista Massimiliano ha scelto: di seguito vi riportiamo le ultime anticipazioni sul dating show Uomini e Donne

La stagione di Uomini e Donne volge al termine. Quest’anno, in seguito al calo di ascolti e alle restrizioni dovute al Covid-19, c’è stato un cambio nel format del programma. La produzione ha infatti deciso di unire il trono over e il trono classico. In studio sono stati presenti per l’intera stagione sia i tronisti che le dame e i cavalieri, oltre ovviamente ai corteggiatori. La prima parte di stagione ha visto protagonisti Davide, Gianluca e Jessica, mentre la seconda parte Samantha, Massimiliano e Giacomo. Anche questi si avviano alla scelta. Samantha ha fatto da apripista, scegliendo Alessio pochi giorni fa. La puntata andrà in onda proprio nei prossimi giorni. Dopo Samantha, anche Massimiliano ha fatto la sua scelta. Di seguito vi riportiamo le anticipazioni della puntata registrata ieri pomeriggio.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Massimiliano

Un altro colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Dopo Samantha, anche Massimiliano Mollicone ha scelto senza preavviso. La nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi è stata registrata ieri pomeriggio. Come anticipazioni da ilvicolodellenews, il tronista ha deciso di fare la sua scelta senza nessun preavviso. Il ragazzo ha deciso di uscire dal programma con Vanessa, che dunque ha avuto la meglio sulla rivale Eugenia. È probabile che, come successo con Samantha, dopo la dipartita di Vanessa, il tronista sia stato quasi costretto a sceglierla. La corteggiatrice, infatti, sembrava propensa ad abbandonare il programma dopo le ultime esterne con la rivale Eugenia.

Al momento però non conosciamo ulteriori dettagli sulla scelta di Massimiliano. È probabile, anzi quasi sicuro, che Vanessa gli abbia risposto di sì, uscendo con lui dal programma. Adesso Massimiliano e Vanessa potranno viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Secondo voi dureranno fuori dal programma di Maria De Filippi? Nello studio, e anche in esterna, sembravano molto affiatati.