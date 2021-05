Carlo Conti, “Le due mamme della mia vita”: post dolcissimo su Instagram

Il noto conduttore televisivo Carlo Conti ha pubblicato un post dolcissimo su Instagram: “Le due mamme della mia vita”

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. La sua carriera è molto lunga ed è iniziata addirittura in radio negli anni ottanta. Nel 1985 esordisce in televisione con Discoring. Seguono altri programmi televisivo fino a raggiungere l’apice del successo negli anni duemila. Negli ultimi anni, infatti, Conti ha condotto solo programmi di successo. Dall’Eredità a I migliori anni, fino a Tale e Quale Show e soprattutto al Festival di Sanremo. Conti è stato direttore artistico della manifestazione canora per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017. Di recente è stato impegnato, oltre che con Affari tuoi, anche con Top Dieci.

Carlo Conti, post dolcissimo su Instagram

Essendo molto amato, Carlo Conti è anche molto seguito sui social. Su Instagram, ad esempio, conta più di trecentomila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono abbastanza seguite. Sul popolare social network, il conduttore televisivo racconta, oltre che dei suoi impegni lavorativi, anche della sua vita. Oggi ad esempio, in occasione della Festa della mamma, Conti ha pubblicato un post dolcissimo dedicato alla mamma e alla moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)



Il conduttore televisivo ha pubblicato un collage con le foto delle due donne ed ha scritto: “Le due donne della mia vita… Auguri a tutte le mamme“. Nel collage, a sinistra è ritratta la mamma, Lolette, molto somigliante a lui; a destra, invece, è ritratta la moglie, Francesca Vaccaro, costumista e mamma di Matteo. Il post ovviamente ha ricevuto il pieno di like e tra i commenti spuntano anche quelli dei personaggi famosi.

Anche la redazione di Sologossip si unisce agli auguri di Conti. Un grosso augurio a tutte le mamme del mondo. “L’amore di una mamma non lo si ritrova in nessuna forma possibile“.