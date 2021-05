Cristina Chiabotto è finalmente diventata mamma: lo splendido annuncio a sorpresa è appena arrivato, che notizia fantastica!

Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. Cristina Chiabotto è finalmente diventata mamma. A dare lo splendido annuncio a sorpresa, sia chiaro, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’ex Miss Italia non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi di questa notizia davvero fantastica. Inutile raccontarvi, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Che, in un vero e proprio batter baleno, hanno bombardato di auguri, likes e commenti il post in questione. Cosa sappiamo, però?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Cristina Chiabotto è sempre solita rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha annunciato di essere incinta per la prima volta in assoluto. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, terminati i classici nove mesi di gravidanza, l’ex Miss Italia ha annunciato di essere diventata mamma.

Cristina Chiabotto è diventata mamma per la prima volta: annuncio a sorpresa

Festa doppia per la bellissima Cristina Chiabotto. Non soltanto è diventata mamma per la prima volta, ma può anche festeggiare la sua festa. Proprio Venerdì 7 Maggio, l’ex Miss italia ha messo al mondo la sua primogenita. E, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di condividere questa fantastica notizia con tutti i suoi sostenitori.

Pochissime ore fa, l’ex Miss Italia ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. E, in un vero e proprio batter baleno, è stata avvolta dall’affetto e dal calore dei suoi sostenitori. Amatissima e seguitissima, Cristina Chiabotto, in un vero e proprio batter baleno, è stata bombardata di messaggi di congratulazioni e di auguri da parte del suo pubblico social. “Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”, ha scritto la splendida Chiabotto a corredo di questo scatto che ritrae la manina della sua primogenita.

A tutti gli auguri dei suoi sostenitori, si aggiungo anche i nostri. Buona vita!