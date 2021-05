Damiano David, leader dei Maneskin, si mostra su Instagram con la fidanzata: chi è la donna che ha conquistato il cuore del cantante.

Dopo aver mantenuto per molto tempo la propria vita privata avvolta nel mistero più fitto, Damiano David dei Maneskin ha confessato a tutti la verità. Il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2021 ha presentato via social la sua dolce metà.

I due stanno insieme da ben quattro anni e finora l’artista non era mai uscito allo scoperto insieme lei. Nelle ultime ore però ha deciso di rompere il silenzio e condividere con i follower su Instagram anche questo lato della sua vita. Lo ha fatto tramite una storia sul popolare social network in cui appare con la ragazza che gli ha rubato il cuore. Lei è un volto conosciuto del web e a quanto pare il loro è un legame davvero profondo.

Damiano dei Maneskin, avete visto la sua fidanzata? E’ un personaggio abbastanza noto

Da tempo in molti si chiedevano chi fosse la fidanzata del frontman dei Maneskin: durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, la band ha riscosso un grande successo tanto da classificarsi al primo posto nella kermesse canora. E come accade sempre in questi casi, la curiosità per le vite private dei componenti del gruppo è aumentata in modo esponenziale. Damiano, ammiratissimo dal pubblico femminile, si era sempre dichiarato single ed aveva chiarito che con la sua collega Victoria erano soltanto amici.

Ora finalmente l’artista ha ammesso la verità: è fidanzato da quattro anni con Giorgia Soleri, la ragazza che compare nella foto. Come molti sapranno, Giorgia non è un volto sconosciuto, ma un influencer con ben 127 mila follower ed ha 25 anni. Nello scatto postato, i due sono il ritratto della felicità, non c’è che dire!

Auguri alla splendida coppia!