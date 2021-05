Elenoire Casalegno, spuntano gli scatti inedito del passato: com’è cambiata in tutti questi anni? L’incredibile trasformazione.

Nata a Savona il 28 Maggio del 1976, Elenoire Casalegno entra a far parte del mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Correva esattamente l’anno 1994, infatti, quando, una volta trasferitasi a Ravenna, inizia ad intraprendere la carriera da modella. E, data la sua immensa bellezza, si fa facilmente notare da tutti. In questi stessi anni, infatti, non soltanto debutta sul piccolo schermo come conduttrice di un programma musicale, ma affianca anche il grandissimo Raimondo Vianello nel famoso programma sportivo “Pressing”.

Sono passati tantissimi anni dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata Elenoire Casalegno? Attualmente, diciamoci la verità, è davvero bellissima. E decanta di un fascino davvero irresistibile. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? A mostrare la sua “trasformazione” è stata proprio la diretta interessata. Spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare una serie di scatti del passato.

Elenoire Casalegno nel passato, com’è cambiata negli anni: gli scatti inediti

Siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni la splendida Elenoire Casalegno. Nel corso delle sue recentissime esperienze televisive, ma anche sul suo profilo Instagram ufficiale, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi come il fascino e la bellezza della conduttrice sia davvero spropositato. Eppure, siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni?

Come dicevamo precedentemente, a mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Dando un’occhiata approfondita ed accurata al suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare un collage di foto che ci permette di capire com’è cambiata in tutti questi anni. Volete vederlo anche voi? Vi accontentiamo:

A partire da una foto del 2009 fino ad una risalente al 2019, Elenoire Casalegno ha “mostrato” la sua trasformazione. Che dire? Possono anche essere passati vent’anni dalla prima foto mostrata, eppure la conduttrice è rimasta sempre la stessa. E, soprattutto, sempre bellissima.

Anche voi siete d’accordo con noi?