A Verissimo, Elisa Isoardi si è lasciata andare ad una confessione sulla mamma e al loro rapporto: non l’aveva mai detto prima d’ora.

È ritornata nello studio di Verissimo, Elisa Isoardi. A distanza di pochissime settimane dal suo ritorno in Italia dopo L’Isola dei Famosi e di diversi mesi dalla sua prima intervista a Silvia Toffanin, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco è ritornata nello studio televisivo del programma del Sabato pomeriggio. E, vi assicuriamo, si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Oltre a parlare della sua recentissima esperienza in Honduras e del suo futuro lavorativo, la bella Isoardi non ha affatto potuto fare a meno di parlare della sua mamma. Definita dalla diretta interessata come una donna forte, sembrerebbe che il rapporto tra le due donne non sia stato sempre idilliaco.

Attualmente, Elisa Isoardi e mamma Irma sono legate da un rapporto davvero speciale ed immenso. Eppure, stando a quanto si apprende da questa sua confessione a Verissimo, sembrerebbe che non sempre sia stato così. Per la prima volta in assoluto, infatti, la conduttrice televisiva ha rivelato: “Non c’era più dialogo, l’ho trattata male”. Cos’è successo?

Elisa Isoardi, la confessione dolorosa sulla mamma: “L’ho trattata male”, cos’è successo

“Grande donna. Sei io sono così è perché lei ha portato la famiglia. Non si ferma mai su nulla e a volte io di figlia, a volte anche bella forte, provavo a chiederle aiuto. Lei probabilmente non accettava che io, in alcuni periodi della vita, fossi debole”, sono proprio queste le esatte parole che Elisa Isoardi ha utilizzato per parlare della sua mamma. Attualmente, come dicevamo poco fa, le due donne sono legatissime. Eppure, sembrerebbe che non sempre sia stato così.

“Non c’era più dialogo. Io mi ero allontanata. Stavo sbagliando e trattavo male anche lei. Mi dispiace dirlo, ma le ho fatto questo”, ha svelato, molto probabilmente per la prima volta, Elisa Isoardi su mamma Irma. “Non ce l’avevo con lei, ma probabilmente ce l’avevo con me stessa”, ha continuato a dire nella sua confessione. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, anche se la conduttrice fa riferimento ad una delusione, fatto sta che, in questo periodo, la madre l’ha aiutata tantissimo. “Mi ha fatto sfogare e poi è bastato venire a prendermi alla stazione”, ha concluso.

Una confessione davvero inedita, vero?