Questa sera la tv riproporrà un film amatissimo sia dai grandi che dai bambini: “Tata Matilda e il grande botto”. Seguito di “Tata Matilda”, la trama ruota intorno ai fratelli Green, che vivono nella loro fattoria insieme alla mamma, mentre il padre è in guerra. L’arrivo dei due cuginetti, spediti in campagna dalla città per la loro sicurezza, metterà a dura prova l’equilibrio della famiglia. A complicare le cose ci penserà anche lo zio, desideroso di convincere la mamma dei bambini a vendere la fattoria per poter così pagare i debiti contratti. In aiuto della famiglia arriverà Tata Matilda, interpretata dalla splendida e talentuosa Emma Thompson: sapete in cosa è laureata la celebre attrice?

In cosa è laureata la talentuosa Emma Thompson?

Originaria di Londra, classe 1959, la straordinaria interprete ha vinto due volte il premio Oscar. Consacrata al successo grazie alla pellicola “Casa Howard”, l’attrice si impone presto all’attenzione di pubblico e critica per la sua innata bravura. Capace di passare da ruoli comici a drammatici con naturalezza, diviene ben presto una delle icone del cinema Hollywoodiano.

Da “Quel che resta del giorno” a “I colori della vittoria”, passando per “Ragione e Sentimento” e “Harry Potter”: Emma Thompson ha preso parte ad un numero strepitoso di pellicole indimenticabili. Forse non tutti lo sanno, ma la bellissima attrice ha studiato in un’istituto femminile, dove si è avvicinata al mondo della recitazione. Si è poi iscritta a Cambridge ed è proprio qui che ha conseguito la laurea in letteratura. Una vera artista, non solo sul set ma anche nella vita! Non trovate anche voi?

E voi, questa sera guarderete il divertentissimo ed emozionante “Tata Matilda e il grande botto”?