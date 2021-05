Gaia Gozzi, gesto bellissimo: avete visto cosa ha fatto?

La cantante Gaia Gozzi si è resa protagonista di un gesto bellissimo: avete visto cosa ha fatto? Ve lo diciamo in questo articolo

Gaia Gozzi è una cantante di origini brasiliane, che ha raggiunto la notorietà a seguito della sua vittoria della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. In precedenza, la cantante si era classificata al secondo posto nella decima edizione di X Factor. Dopo Amici, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Cuore amaro. Il brano si è classificato al diciannovesimo posto in classifica. La rivista Forbes Italia ha inserito la cantante tra i 100 under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro.

Gaia Gozzi, gesto bellissimo: cosa ha fatto

La cantante Gaia Gozzi si è resa protagonista di un gesto bellissimo. L’artista ha deciso di donare l’abito con frange indossato al Festival di Sanremo per un’asta benefica per raccogliere fondi. Il ricavato dell’asta andrà a Scena Unita, progetto nato per aiutare concretamente i lavoratori dello spettacolo.

Si tratta dell’abito indossato nella serata finale del Festival di Sanremo 2021. Un abito corto stile bomber nero, caratterizzato da frange in fil coupé bianche con profonda scollatura a V. L’abito era stretto in vita da una cintura. La cantautrice ha deciso di metterlo all’asta sul sito Charity Stars e ci sarà tempo per acquistarlo fino al 24 maggio. Il ricavato contribuirà ad aiutare i lavoratori colpiti dalla crisi.

Un gesto bellissimo da parte di Gaia, che dimostra il suo grande animo. La raccolta fondi sarà sicuramente preziosa. I lavoratori del mondo dello spettacolo stanno attraverso un periodo veramente duro causato dalla pandemia di Covid-19. Il paese, e con esso l’intera umanità, sta ripartendo pian piano, ma la crisi ha già divorato intere categorie. Per ripartire serve anche un gesto di solidarietà come quello dell’artista italo-brasiliana. Brava Gaia!