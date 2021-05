Gianni Sperti irriconoscibile: così non lo avete mai visto; spuntano gli scatti del passato dell’amatissimo opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Quello col programma di Maria De Filippi è diventato ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Che, da anni, si emozionano nel veder nascere in tv nuove coppie e veri sentimenti. A commentare le vicende amorose del trono più famoso della tv, l’amatissima coppia di opinionisti formata da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Amici oltre che colleghi, i due sono protagonisti assoluti del programma: i loro commenti sono diventati indispensabili per le dinamiche della trasmissione! E Tina e Gianni sono super seguiti anche sui social, dove postato foto e video delle loro giornate. E in particolare Gianni, qualche ora fa, ha pubblicato una storia che non è passato inosservato. Si tratta di un collage di scatti del passato, in alcuni dei quali l’opinionista è davvero irriconoscibile! Sapevate che da piccolo era riccio e biondo? Ve lo mostriamo noi!

Gianni Sperti irriconoscibile: “Ero riccio e biondo”, così non lo avete mai visto

Gianni Sperti è uno dei volti più amati della nostra tv. Ma non è solo suo piccolo schermo che è possibile seguirlo: il suo profilo Instagram conta un milione di followers! Followers con i quali interagisce quotidianamente e ai quali, poco fa, ho mostrato delle foto che non potevano passare inosservate. Si tratta di una condivisione di un post pubblicato da Gianni nel 2017: un collage di foto del passato, in cui l’opinionista si mostra da bambino e nelle varie fasi della sua vita. Ebbene, è stato anche riccio e biondo, anche se nessuno ci crede, come sottolinea l’opinionista. Date un’occhiata:

Eh si, le foto non mentono: Gianni era davvero biondo! E voi, avevate mai visto questi scatti del mitico opinionista di Uomini e Donne? A proposito: è maggio e questo significa che è tempo di scelte per i tronisti: dopo Samantha, anche Massimiliano ha scelto... Non perdetevi le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.