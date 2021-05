Nozze vicinissime per la splendida coppia: entrambi giovanissimi e famosi, hanno comunicato la notizia via social mandando in delirio i fan.

Stanno insieme da qualche mese, precisamente da novembre dello scorso anno, dopo essersi conosciuti via social. Lei è tra i volti di una celebre soap italiana e lui lo abbiamo visto spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso. Entrambi sono nati nel 1989 e ora si apprestano a fare il grande passo: d’altronde, un amore così travolgente merita di essere coronato dal sogno delle nozze e i due mostrano tutto il loro entusiasmo ai fan che li seguono sui social. Una pioggia di like per il post pubblicato in queste ore sui rispettivi profili Instagram e tanti commenti per la favolosa coppia. Avete capito di chi parliamo?

La famosa coppia prossima alle nozze: grande gioia per i fan

Se vi dicessimo che lei recita in “Un posto al sole”, dove interpreta l’avvocato Beatrice Lucenti e che lui è il figlio di un celebre ex portiere italiano e fratello di un’ex concorrente del GF Vip 5? Sì, avete letto bene, stiamo parlando proprio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi! Nicolò nei mesi scorsi è apparso anche in alcune puntate del programma condotto da Alfonso Signorini per incontrare suo fratello Andrea anche alla luce dei problemi che per anni avevano rovinato il rapporto col loro padre Walter e che ora sembrano finalmente risolti.

A suo fratello Andrea, Nicolò è molto legato: i due sono nati dall’amore tra Roberta Termali e l’ex calciatore ed hanno dei fratelli più piccoli sia da parte della mamma sia da parte del padre. Marina, di origini calabresi, ha studiato recitazione a Roma e prima di lavorare nella nota soap partenopea, è apparsa nella fiction I bastardi di Pizzo Falcone.

Bella e brava, la Crialesi forma con il giovane Zenga una coppia davvero stupenda, siete d’accordo?