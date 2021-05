La compagnia del cigno 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 16 maggio: finale col botto; ecco cosa accadrà.

Mancano poche ore ad una nuova puntata de La compagnia del cigno 2, che andrà in onda questa sera, domenica 9 maggio, su Rai 1. Si tratta della quinta puntata della seconda stagione della serie con Alessio Boni, ma anche la penultima! Proprio così, domenica prossima, 16 maggio, andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione, dove i colpi di scena e le emozioni non mancheranno. Se non temete spoiler, cerchiamo di capire cosa accadrà nella sesta ed ultima puntata de la Compagnia del Cigno 2.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

La compagnia del cigno 2, anticipazioni ultima puntata: cosa accadrà domenica 16 maggio 2021

Domenica 16 maggio andrà in onda la sesta ed ultima puntata de La compagnia del cigno 2. Come per le altre puntate, anche quella conclusiva sarà composta da due episodi, dal titolo “La forza della tempesta” e “La verità”. In attesa di scoprire nel dettaglio cosa accadrà nella quinta puntata, in onda stasera 9 maggio, cerchiamo di capire cosa vedremo nel tanto atteso finale di stagione. Luca si troverà nei guai, ma potrà contare sul supporto totale di Irene, che farà di tutto per testimoniare la sua innocenza. Anche i ragazzi della compagnia desiderano che la verità venga a galla e che continuino le indagini. Nel secondo episodio della serata, vedremo Luca sempre più sopraffatto dal dolore, ma saranno proprio i ragazzi, più uniti che mai, ad impegnarsi al massimo, anche correndo dei rischi, pur di far emergere tutta la verità.

Riusciranno ad aiutare il maestro e ad avere il tanto atteso lieto fine? Non ci resta che attendere la messa in onda e scoprire tutte le sorprese dell’attesissimo finale di stagione de La compagnia del Cigno 2! Noi non vediamo l’ora, e voi? Per quanto riguarda una terza stagione della serie tv di Rai Uno, al momento non ci sono notizie ufficiali. Voi sareste felici se la serie continuasse?