Su Canale 5 arriva una nuova e romanticissima serie tv sulla scia di “Daydreamer”: tutti i dettagli su “Love is in the air”

Il successo di “Daydreamer” è stato strepitoso e Canale 5 si prepara a replicare con l’arrivo di una nuova e romanticissima serie tv: “Love is in the air”. Se la storia d’amore tra Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir, ha fatto sognare il pubblico, questa nuova avventura sembra destinata a farci innamorare ancora una volta. Scopriamo tutti i dettagli sul cast e la trama di questo nuovo progetto che andrà in onda prossimamente. Curiosi? Seguiteci nelle prossime righe per saperne di più!

Leggi anche: Demet Ozdemir si è fidanzata: sapete chi è lui? Spunta la prima foto di coppia

Arriva “Love is in the air”: i dettagli sulla nuova serie tv di Canale 5

Il titolo originale della serie turca è “Sen Cal Kapimi” e, a differenza di Daydreamer, l’amore tra i due protagonisti non sarà un colpo di fulmine romantico. A interpretare l’affascinante ma gelido architetto Serkan Bolat troviamo Kerem Bursin, mentre nei panni della dolce e talentuosa Eda c’è la bellissima Hande Erçel. A quanto pare, i due si ritroveranno legati da un contratto in cui si impegnano a fingere una relazione a causa di alcuni imprevisti.

Ad arricchire la trama una serie di personaggi e attori incredibili, alcuni che abbiamo già avuto modo di ammirare in “Daydreamer”. Tra questi, Ahmet Somers, interprete del padre di Serkan che abbiamo visto nei panni del padre di Can Devit proprio in “Daydreamer”. “Ti odio” si dicono i protagonisti nel trailer andato in onda, lasciando intuire che la strada verso il vero amore sarà lunga, tortuosa e appassionante. Non rimane che attendere la messa in onda e prepararsi a sognare ancora, stavolta insieme grazie a “Love is in the air”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kerem Bürsin (@thebursin)

Siete curiosi riguardo a questa nuova e affascinante serie tv? Siamo certi che conquisterà il pubblico!