Marco Masini, nella sua carriera, ha anche recitato: ricordate dove l’abbiamo visto in veste di attore?

Oggi, domenica 9 maggio, saremo nuovamente allietati dalla seguitissima trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier. Ogni puntata è animata dall’ingresso in studio di super ospiti, e anche fra poche ore, amati personaggi del mondo dello spettacolo faranno il loro ingresso, raccontandosi e parlando con la conduttrice.

Ovviamente, la diretta inizierà con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, e si parlerà, toccando e approfondendo vari punti, riguardanti anche la campagna di vaccinazione e i suoi progressi. Tra i vari ospiti, come anticipato, dovrebbe esserci anche Marco Masini. L’artista, però, dovrebbe essere in collegamento, per fare un appello per la ripresa dei concerti dal vivo. Il cantante è super amato, ma conoscete proprio tutto di lui? Sapete che è stato anche attore?

Marco Masini, non tutti lo sanno: in quali film ha recitato

Marco Masini è un cantante super amato, la sua voce, forte e grintosa, non può non colpire. Una carriera immensa, cresciuta, ovviamente, grazie al suo talento e al suo impegno. In tutti questi anni, sono molti i successi ottenuti: numerosi tour, e premi e riconoscimenti infiniti, sarebbe davvero difficile riportarli, qui, tutti. Non tutti sanno, però, che l’artista ha anche abbracciato l’arte della recitazione.

Ricordate dove l’abbiamo visto? Masini ha recitato in due film, in Cenerentolo, un mediometraggio comico, nel 2004, e in Via Varsavia, nel 2006, insieme ad altri importanti attori. Eravate a conoscenza di questo ‘step’ nella sua carriera?

Ebbene sì, Marco Masini si è dato fortemente da fare, ma il successo ovviamente è arrivato forte e impetuoso grazie alla sua musica, che da anni ci conquista, e ci avvolge completamente.