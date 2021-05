Le bellissime parole di Paola Di Benedetto per la festa di oggi: la foto su Instagram con la madre racconta un momento particolare per lei.

Per celebrare la festa della mamma, oggi 9 maggio molti vip hanno voluto condividere via social i loro pensieri più teneri a questa figura così importante per la vita di ognuno di noi. Un tripudio di auguri, dediche, foto ricordo e parole piene d’amore hanno caratterizzato questa giornata sui social.

Una dei personaggi più seguiti che ha voluto omaggiare la propria mamma con un pensiero molto tenero è stata la bellissima Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura e vincitrice del GF Vip 4 ha postato sul suo attivissimo profilo Instagram un’immagine che la ritrae insieme alla mamma, ma non è tutto. Si tratta di una foto che le immortala in un momento particolare e che evidentemente le è rimasto nel cuore. Scopriamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Paola Di Benedetto, la foto con la madre è di una tenerezza infinita: pioggia di like e commenti

Come dichiarò la stessa Paola in un’intervista a Matrix Chiambretti, in passato si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica al naso. In quell’occasione rivelò di averlo fatto per sentirsi più a proprio agio con se stessa e che quello è l’unico ritocco che ha fatto. Nell’immagine pubblicata in queste ore su Instagram, la bellissima showgirl appare nel letto d’ospedale proprio dopo l’operazione e accanto, naturalmente, c’è sua madre.

La Di Benedetto ha sottolineato proprio questa vicinanza della donna in ogni momento importante della sua vita nonostante la fatica, il lavoro, qualunque cosa. “Era rimasta tutta la notte con me e la mattina era pronta per andare a lavorare. Ogni volta che guardo questa foto mi emoziono perché leggo tutto l’amore di una mamma verso la figlia. E mi rendo conto di quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita”, si legge nella didascalia all’immagine.

Insomma, un pensiero davvero molto tenero: complimenti Paola!