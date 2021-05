Pierpaolo Pretelli, che sorpresa per Giulia Salemi: il gesto inaspettato dell’ex concorrente del GF Vip 5.

Procede a gonfissime vele la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una storia d’amore nata sotto i riflettori: i due si sono conosciuti ed innamorati qualche mese fa, nella casa del GF Vip 5. Una storia che, all’inizio, non ha convinto tutto, ma nonostante lo scetticismo di alcuni, la coppia è più unita che mai. E si divide tra Roma, dove abita lui e Milano, dove abita lei. In questi giorni sono nella Capitale, dove Giulia ha raggiunto il suo fidanzato. Che, come spesso ha sottolineato nella casa del GF, adora sorprendere la propria metà. E, a quanto pare, lo ha fatto anche oggi. Curiosi di scoprire la romantica sorpresa preparata da Pierpaolo alla sua Giulia? Vi mostriamo tutto!

Pierpaolo Pretelli, che sorpresa per Giulia Salemi: suite super romantica per la coppia nata al GF Vip

Super innamorati e super amati dai fan, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più uniti che mai. Basta dare un’occhiata ai loro profili social, dove condividono foto e video delle loro giornate. E, proprio poco fa, la coppia ha mostrato su Instagram la splendida sorpresa di Pierpaolo per la sua metà. Giulia ha raggiunto Pierpaolo a Roma e, per sorprenderla, l’ex gieffino l’ha portata in una meravigliosa suite super romantica. Sul letto petali rossi e la scritta I love you, con le loro iniziali. Ecco alcuni scatti del posto, pubblicati da Giulia e Pierpaolo nelle stories:

Un gesto davvero meraviglioso, quello di Pierpaolo, che anche durante l’esperienza nella casa ha dimostrato di essere super premuroso nei confronti della bellissima influencer. Con cui l’amore procede alla grandissima: ieri, Giulia ha partecipato anche al baby shower organizzato da Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, e la sua fidanzata Alessia. La coppia ha annunciato il sesso del bambino che sta per nascere, tra la gioia di amici e parenti.