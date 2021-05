Safiria Leccese è una famosissima giornalista e scrittrice, ma sapete chi è suo marito? Come si chiama, di che cosa si occupa e quanti figli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Safiria Leccese. Oltre che essere una formidabile e conosciutissima giornalista, la simpaticissima Angela Sofia, questo è il suo vero nome, è anche un’apprezzatissima scrittrice. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Tralasciando la sua carriera, che è conosciutissima e ricca di incredibili successi, cosa occorre sapere esattamente sulla sua vita privata? Ad esempio, la bella Leccese è sposata? E, se si, chi è suo marito?

Vi siete mai chiesti chi sia il marito di Safiria Leccese? Ovviamente, ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, procediamo con ordine. La giornalista e scrittrice è sposata ormai da diversi anni. Ed è anche mamma. Cosa occorre sapere nel dettaglio, però? Ci pensiamo noi!

Safiria Leccese, sapete chi è suo marito?

Siamo giunti alla Domenica. E, come sempre, ci aspetta una nuova puntata di “Avanti un altro pure di sera”. Per la quarta Domenica consecutiva, infatti, Paolo Bonolis e il suo incredibile ci faranno compagnia anche questa sera. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che a “scontrarsi” e a tentare di vincere il montepremi finale, devoluto poi in beneficenza, saranno due squadre antitetiche. Stiamo parlando esattamente di Cultura e Mistero. A capitanare il primo gruppo di concorrenti, vi è lei: Safiria Leccese, storico volto dei telegiornali Mediaset ed amatissima scrittrice.

Cosa sappiamo esattamente della vita privata di Safiria Leccese? Appurato che è sposata, siete curiosi di conoscere chi è suo marito? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che l’ex volto di punta del tg di Italia Uno sia sposata da anni con Sevi Saffetta, un famosissimo avvocato romano. Dopo essere convolati a nozze, i due sono diventati genitori? Assolutamente si! Anche in merito a questo argomento, abbiamo pochissime informazioni. Da quanto si apprende, però, hanno un unico figlio.

Volete saperne di più? Non ci resta che seguire la puntata di Avanti un altro pure di Sera di Domenica 9 Maggio.