Amici 20, Serena Marchese è stata una delle eliminate della penultima puntata del talent: cos’è successo a qualche ora di distanza.

Ad un passo dalla finale, purtroppo, Serena Marchese è stata eliminata da Amici. Entrata a far parte della scuola perché fortemente voluta da Alessandra Celentano, la ballerina è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare l’attenzione di tutti. Perché? Beh, il motivo è piuttosto semplice: in questi lunghi mesi di permanenza all’interno della scuola di Amici, la ballerina è riuscita a dimostrare il suo talento. Che sia stata una coreografia di danza classica o, addirittura, di latino, la giovanissima Marchese ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per nutrirsi di questa sua passione.

Insieme a Tancredi, Serena Marchese è stata l’eliminata di questa penultima puntata di Amici. A distanza di sette giorni dalla finale di Amici, purtroppo, la ballerina non è riuscita a superare l’ultimo step. Sapete cos’è successo a pochissime ore di distanza dalla sua eliminazione? Scopriamolo!

Serena Marchese ritorna sui social dopo Amici 20: il messaggio

A distanza di pochissime ore dalla sua eliminazione ad Amici 20, Serena Marchese non ha affatto potuto fare a meno di ritornare sui social. E di dedicare, così, un lungo messaggio a tutti coloro che, in questi mesi, l’hanno supportata e sostenuta. Per un pelo, purtroppo, la ballerina non è riuscita ad aggiudicarsi la finale, eppure la giovanissima Marchese può considerarsi assolutamente la vincitrice morale di questa ventesima edizione. Sempre pronta a mettersi in gioco e a dimostrare il suo talento, Serena ha dimostrato di essere una vera e propria professionista.

Cosa ne sarà di lei? Serena riuscirà a coronare il suo sogno? Senza alcun dubbio! In attesa, però, ha voluto spendere due parole per questa magnifica esperienza di Amici.

“Ciao a tutti, grazie infinitamente per il supporto e per l’affetto che ho ricevuto. Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata”, ha scritto Serena Marchese a corredo di questo video che la mostra durante una sua esibizione. “Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre”, ha continuato a dire.

“Ho il cuore che mi scoppia di gioia”, ha concluso. Un grandissimo in bocca al lupo, Serena!