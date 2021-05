Amici 20, svelato il regolamento della finale: come si eleggerà il vincitore

È stato svelato il regolamento della finale del talent show Amici 20: di seguito vi spieghiamo come sarà eletto il vincitore

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del talent show. Nella finalissima si sfideranno cinque allievi: Aka7Even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. La semifinale è stata seguitissima ed ha ottenuto un record di ascolti. Per la finale si attende un nuovo record.

Amici 20, il regolamento della finale

Nelle ultime ore è stato svelato il regolamento della finale della ventesima edizione di Amici. Secondo quanto si legge, “la finale consiste nella gara tra i finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in manche. Alcune manche saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio”. La finale essendo in diretta avrà anche il televoto del pubblico: “Alcune manche potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre esclusivamente dal televoto da casa”. Nella manche finale, invece, i concorrenti si sfideranno e a valutare sarà esclusivamente il televoto. Sarà il pubblico dunque a decretare il vincitore della ventesima edizione del talent show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



Ricordiamo che i favoriti sono rispettivamente Giulia nella categoria danza e Sangiovanni nella categoria canto. Il televoto del pubblico, però, potrebbe totalmente ribaltare la situazione. Se nella categoria danza resterebbe tutto invariato, dato che la ballerina Giulia è la più amata dal pubblico, nella categoria canto potrebbe essere un lungo braccio di ferro tra Sangiovanni, Deddy e Aka7Even.

Non sappiamo inoltre se i giurati saranno sempre gli stessi oppure se a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash saranno aggiunti altri giurati. È probabile che in studio ci sia anche la stampa, come avviene ogni anno. Non sappiamo invece se ci sarà il pubblico. Il coprifuoco alle 22 rende difficile la presenza.