A distanza di pochissimo tempo dalla sua uscita da Amici, Serena Marchese è stata la protagonista indiscussa di un colpo di scena.

Serena Marchese è una delle ultime eliminate di Amici. Insieme a Tancredi, infatti, la giovanissima ballerina ha dovuto rinunciare alla finale. A distanza di pochissimi giorni dalla puntata finale della ventesima edizione del talent, prevista per Sabato 15 Maggio, la giovanissima Marchese ha dovuto abbandonare per sempre la scuola. Un grandissimo colpo basso, c’è da ammetterlo. Anche perché, così come tutti i suoi compagni, anche Serena aveva tutte le carte in regola per giocarsi il tutto e per tutto per la puntata finale. Sembrerebbe, però, che, a distanza di pochissimo tempo dalla sua eliminazione, la giovanissima ballerina sia stata protagonista di un vero e proprio colpo di scena.

Come mostrato dal daytime di oggi, Lunedì 10 Maggio, andato in onda su Canale 5, Serena Marchese ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata. E che, soprattutto, l’ha resa pazza di gioia. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Serena Marchese, splendida sorpresa dopo Amici: colpo di scena incredibile

Non è riuscita ad aggiudicarsi la finale di Amici, Serena Marchese, questo è vero. Eppure, si può dire che la ballerina ha vinto ugualmente questa ventesima edizione. Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice. Oltre a dimostrare il suo immenso talento, la giovanissima Serena è riuscita anche a ricevere una proposta di lavoro. Avete letto proprio bene: a pochissimo tempo di distanza dalla sua eliminazione, Serena ha ricevuto un’allettante proposta.

Chiamata in sala prove, Serena Marchese non soltanto ha ricevuto la visita di Alessandra Celentano, sua insegnante, ma anche di Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma. Ecco. È proprio quest’ultimo che, dopo aver svelato di averla apprezzata ed ammirata durante il suo percorso, le ha proposto un contratto di lavoro, a partire dal 1 Giugno, presso la compagnia. Tra pochissime settimane, a quanto pare, partirà una tournée piuttosto impegnativa e Serena sembrerebbe fare proprio al caso loro.

Cosa ne pensate? Una cosa è certa: la proposta di lavoro fatta a Serena è davvero speciale, vero?