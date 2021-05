Tancredi è tornato sui social dopo l’eliminazione da Amici: cosa ha detto il cantante su instagram.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che da anni viene seguito da migliaia di telespettatori; un programma che sforna ogni anno nuovi talenti, tra cantanti e ballerini. Come sappiamo, sabato scorso è avvenuta la semifinale, e abbiamo avuto modo di scoprire chi sono i finalisti di questa edizione: Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Alessandro e Deddy, sono loro gli allievi che si sfideranno a colpi di ballo e di canto, nella tanto attesa finale.

Mentre, Serena e Tancredi, sono stati eliminati ad un passo dalla puntata finale. Il cantante, da pochissimo, è tornato sui social: cosa ha detto dopo la sua eliminazione.

Amici 20, Tancredi torna sui social: cosa ha detto dopo l’eliminazione

Tancredi è stato eliminato sabato scorso, ad un passo dalla finale. Il cantante è molto amato, e il suo talento è apprezzatissimo, proprio per questo, la sua uscita ha creato non poca amarezza. Da pochissimo, l’artista è ritornato sui social, pubblicando delle storie instagram, manifestando i suoi ringraziamenti.

“Eccomi, mi sono preso un giorno di pausa, per stare con la mia famiglia e i miei amici. Ho visto un sacco di cose belle, siamo in tantissimi, non me l’aspettavo. Sono cresciuto veramente tanto, durante il percorso, non solo artisticamente, ma anche personalmente, di questo voglio ringraziare la produzione di Amici, e soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Ho visto che Las Vegas è settimo in Italia, ancora non ci credo. Ho tantissime cose da raccontarvi, non vedo l’ora”, ha detto l’artista.

Non solo, sul profilo instagram di Amici, è apparso il video in cui il cantante ha parlato, subito dopo la sua eliminazione: “Lui diceva a me non importa se non ce la fai, io ci credo, e se ti fa star bene, fallo… Ho tante idee, che devo far vedere ancora alle persone. Quest’anno, per me, non c’è un solo vincitore, ma tutti”.