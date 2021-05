Anticipazioni Uomini e Donne puntata di Lunedì 10 Maggio: Samantha sceglie, ma ciò che accade non è mai accaduto prima d’ora.

Una nuova settimana di lavoro è appena iniziata. E con essa iniziano anche i nostri programmi preferiti. A partire dalle ore 14:45, infatti, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Uomini e Donne. Perché imperdibile? La risposta è piuttosto semplice: dalle anticipazioni, proprio oggi, Lunedì 10 Maggio, andrà in onda la tanto attesa scelta di Samantha Curcio. Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. A distanza di pochissimi mesi dall’inizio del suo percorso nello studio televisivo di Canale 5, la giovanissima tronista di Sapri ha fatto la sua scelta. Cosa succederà, però, in puntata?

Sappiamo benissimo che tra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba, Samantha Curcio ha fatto ricadere la sua scelta sul romano. Sapete che, però, nel fare la sua scelta, la tronista ha compiuto un gesto che non era mai stato fatto prima d’ora? Avete letto proprio bene: scopriamo di che cosa parliamo, però!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 10 Maggio: Samantha sceglie, ma il gesto è esclusivo!

Proprio nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Lunedì 10 Maggio, assisteremo alla scelta di Samantha Curcio. In attesa di poter assistere a quella di Massimiliano Mollincone, registrata qualche giorno fa, sarà proprio lei la prima di questo nuovo ciclo di tronisti ad uscire dallo studio televisivo. La sua scelta, come dicevamo precedentemente, è ricaduta su Alessio Ceniccola. Eppure, al momento della sua “dichiarazioni”, la giovane ha compiuto un gesto che non era mai stato fatto prima d’ora. Di che cosa parliamo?

Da quanto si apprende dalle anticipazioni riportare da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, per primo, Samantha abbia deciso di chiamare proprio la sua scelta. Sarà proprio Alessio, infatti, ad entrare in studio. E ad ascoltare il discorso della tronista. I colpi di scena, però, non sono affatto terminati qui. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe, che al momento di comunicare a Bohdan di non essere lui la scelta, la Curcio abbia deciso di dirglielo con il neo fidanzato davanti. Un gesto che, lo sappiamo benissimo, non era mai accaduto prima d’ora. E che, soprattutto, sottolinea quanto Samantha si continui a contraddistinguere da tutti gli altri suoi “colleghi” e “colleghe” di percorso.

Cosa ne pensate? Sarà una puntata davvero scoppiettante, vero?