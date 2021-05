Barbara Berlusconi è incinta: la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario sarà mamma per la quinta volta.

Splendida notizia per Barbara Berlusconi! La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario diventerà mamma per la quinta volta. A riportare la notizia è l’Ansa, secondo cui la nascita del bebè, il terzo avuto dal suo attuale compagno Lorenzo Guerrieri, è prevista per la metà di novembre. Come riporta Ansa, l’ex ad del Milan è al quarto mese di gravidanza. Barbara ha già quattro figli: Alessandro, nato nel 2007, Edoardo nel 2009, Leone nel 2016 e Francesco Amos nel 2018. Non è ancora noto se si tratterà di un fiocco azzurro o rosa.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Splendida notizia per Barbara Berlusconi: è incinta per la quinta volta, nascita prevista a metà novembre

Nuovo figlio in arrivo per Barbara Berlusconi: la figlia del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi diventerà mamma per la quinta volta. I suoi primi due figli, Alessandro ed Edoardo, sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre Leone e Francesco Amos sono il frutto dell’amore con Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare e suo attuale compagno. La Berlusconi è amministratore delegato della Holding 14, società di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora, che controlla il 21,42% di Finivest!

In occasione della festa della mamma, Barbara ha postato proprio ieri un dolcissimo scatto in compagnia di tutte le donne della sua famiglia: “Nonne, madri, figlie… donne. Viva le mamme!”, ha scritto nella didascalia, senza fare alcun riferimento al nuovo bebè in arrivo. Che sarà il dodicesimo nipote di Silvio Berlusconi.

In attesa di sapere se si tratta di un nuovo fiocco azzurro o di una femminuccia, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a Barbara e Lorenzo per la meravigliosa notizia.