La showgirl Belen Rodriguez ‘riprende’ il suo pancione e il ‘particolare’ non sfugge ai fan: “Luna si fa vedere”

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dagli italiani. La donna è nata in Argentina, ma ha trovato successo nel nostro paese, dove si è trasferita da giovanissima. Nel 2008 ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto, sfiorando la vittoria del reality show. L’esperienza nel reality show le regala un gran successo. Dopo l’esperienza in Honduras, infatti, la Rodriguez ha condotto molti programmi televisivi abbastanza famosi, tra i quali Scherzi a parte, Sarabanda e per finire il Festival di Sanremo 2011. Da anni è invece il volto di punta di Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5.

Belen Rodriguez, il ‘particolare’ non sfugge ai fan: “Luna si fa vedere”

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata molto movimentata. È divenuta famosa in Italia come fidanzata del calciatore Marco Borriello. In seguito è stata poi fidanzata con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, mentre nel aprile del 2012 ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito. I due hanno avuto un figlio, Santiago, nato il 9 aprile del 2013. Dopo la fine della loro storia d’amore, la Rodriguez è stata fidanzata prima con il motociclista Andrea Iannone e poi ha avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi. Da tempo, però, è fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale aspetta anche una bambina.

Dopo Santiago, dunque, Belen si appresta a dare il benvenuto a Luna. La showgirl, tra le stories di Instagram, ha ripreso il pancione e ai fan non è assolutamente sfuggito un ‘particolare’. La Rodriguez ha infatti scritto: “Luna si fa sentire… e vedere“. Molti, infatti, avranno sicuramente notato il piedino della piccola Luna che spinge dall’interno il pancione della mamma.

La piccola Luna probabilmente non vede l’ora di conoscere i suoi genitori e il fratellino Santiago. Non sappiamo con precisione quando partorirà la showgirl argentina, ma sicuramente sarà una grande gioia per lei e per i suoi fan.