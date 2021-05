Benedetta Parodi, attraverso una serie di Instagram Stories, ha dato la conferma di una notizia super fantastica: le sue parole.

“Questa mattina non vi do il buongiorno dalla mia cucina”, sono proprio queste le esatte parole che Benedetta Parodi utilizza per iniziare questa nuova settimana lavorativa. Sappiamo benissimo che, ogni mattina, la conduttrice televisiva è solita augurare una buona giornata al suo pubblico in diretta dalla sua cucina. Con dinanzi a sé una tazza calda di caffè americano, la simpaticissima Parodi ha creato una sorta di appuntamento fisso con il suo pubblico. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sia chiaro. Questa mattina, però, non era collegata dalla sua cucina. Bensì da un luogo davvero magico. E che, senza alcun dubbio, sarà noto e caro a tutti voi.

Adesso è proprio arrivata la conferma. E, nel darla, Benedetta Parodi non può non sfoggiare un sorriso super smagliante ed entusiasta. “Abbiamo iniziato a registrare oggi”, dice la conduttrice. Ecco, ma a cosa si riferisce esattamente? Volete saperlo? Vi assicuriamo: è una notizia bomba!

Benedetta Parodi, arrivata la conferma: finalmente!

Soltanto pochissimi giorni fa, vi avevamo dato una piccola anticipazione. Adesso, invece, è arrivata proprio la conferma. E a darla, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Benedetta Parodi non ha potuto non soltanto fare a meno di mostrare il posto dove si trovava questa mattina, ma di confermare una novità in arrivo davvero clamoroso. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che i “frutti” di questo lavoro li vedremo a Settembre prossimo. Quello che, però, conta pensare è che il progetto è partito. Di che cosa parliamo esattamente? Semplice: di Bake Off!

A distanza di pochissimi mesi dalla fine di quest’ultima edizione, Benedetta Parodi è pronta a registrare una nuova stagione. “Devo dire che sono tanti concorrenti e tante torte da assaggiare”, svela la conduttrice su Instagram.

Al momento, ovviamente, sappiamo davvero pochissimo. Quello che ci rende felici, però, è che, per un nuovo anno, Benedetta Parodi ci farà compagnia con lo stratosferico Bake Off.