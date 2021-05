Elettra Lamborghini questa sera all’Isola dei Famosi indossa un abito molto elegante: il look dell’opinionista ha conquistato tutti, conoscete i dettagli? Vi sveliamo tutto!

E’ iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi questa sera di lunedì 10 maggio. La meno votata della serata è Francesca Lodo: a grande sorpresa, dopo la lite con Andrea Cerioli, la naufraga deve abbandonare la Palapa. Tante sorprese per i naufraghi questa sera: tra giochi e prove, il reality regala tanto intrattenimento ai telespettatori di Canale 5. Ma non solo: ad attirare l’attenzione del pubblico televisivo anche la bellezza delle protagoniste di questa edizione. In studio, alla conduzione, c’è Ilary Blasi: al suo fianco gli opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. E’ dell’ereditiera di cui vi parliamo: questa sera è davvero elegantissima. Sapete di che marca è quel vestito a tubino nero che indossa?

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini elegantissima in puntata: conoscete i dettagli del suo look?

L’Isola dei Famosi è in onda questa sera di lunedì 10 maggio su Canale 5. Il primo appuntamento settimanale con il reality è iniziato con il ‘botto’. Ilary ha già comunicato che la meno votata dal pubblico è stata Francesca Lodo. L’ex naufraga ha dovuto abbandonare la Palapa.

Intanto, a brillare in studio, c’è Elettra Lamborghini: questa sera l’opinionista ha attirato l’attenzione con la sua eleganza. Questa sera di lunedì 10 maggio Elettra per la diretta de l’Isola dei Famosi ha scelto un vestito a tubino nero firmato Versace! L’abito midi in sablé di viscosa, adatto alle sue magnifiche forme, è aderente e leggermente drappeggiato lungo il busto. Sul decolletè porta un elemento gioiello a forma di anello. Sapete il valore di questo vestito? Costa 1390 euro, come si legge sul sito del famoso brand.