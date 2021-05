Isola dei Famosi, anticipazioni lunedì 10 maggio: arriva una sorpresa inaspettata; tutto quello che accadrà nella puntata di questa sera.

Manca pochissimo ad una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 10 maggio, ci sarà infatti una nuova diretta dall’Honduras. E, a quanto pare, ci attende una serata ricca di sorprese e colpi di scena. Come sempre, Ilary Blasi e il trio di opinionisti commenteranno quanto accaduto negli ultimi giorni sull’isola. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono ormai all’ordine del giorno. Ci saranno prove ricompensa, prove per decretare il leader e, come sempre, le tante temute nomination. Prima, però, il verdetto del televoto a tre, che vede sfidarsi Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia e Fariba Tehrani: la meno votata delle tre lascerà definitivamente l’isola o raggiungerà Beatrice Marchetti sull’altra playa? Lo vedremo stasera. Intanto, un naufrago potrebbe ricevere una sorpresa davvero speciale…

Isola dei Famosi, anticipazioni lunedì 10 maggio: tutto quello che potrebbe accadere questa sera

Pronti per una nuova puntata de L’Isola? Il clima in Honduras è super acceso: la sfida tra arrivisti e primitivi è entrata ormai nel vivo. Chi la spunterà alla fine? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate! Nel frattempo, stasera scopriremo il risultato del televoto eliminatorio tra Francesca, Emanuela e Fariba. Chi sarà la meno votata? Ma proprio per una delle tre, stasera, potrebbe arrivare una sorpresa…Si tratta di Fariba, che ha compiuto gli anni ieri. Sui social, Matteo Manzini, l’amico del cuore della figlia Giulia Salemi, ha spoilerato che questa sera ci sarà una sorpresa… Di cosa si tratta? I fan hanno iniziato con le ipotesi: Giulia tornerà in studio per supportare la mamma o alla concorrente sarà inviato un video messaggio?

Per scoprire nei dettagli tutto quello che succederà, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, questa sera, a partire dalle ore 21 e 30. Ne vedremo delle belle!