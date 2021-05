Subito dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, è scoppiata una lite accesa tra due naufraghi: volano parole durissime.

Sembrerebbe proprio che l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi, andata in onda Venerdì 7 Maggio, abbia turbato parecchio gli animi dei naufraghi rimasti in gioco. L’appuntamento, come al solito, è stato davvero molto ricco. A partire da tantissime prove, momenti emozionanti e molto ancora, la quindicesima puntata dell’adventure reality di Canale 5 non ha affatto deluso le aspettative del suo caro pubblico. Ovviamente, come sempre, non sono affatto mancate le nuove nomination. E sono state proprio queste che, spenti i riflettori della diretta, hanno provocato non pochi malumori.

Come mostrato dal daytime di oggi, Lunedì 10 Maggio, andato in onda su Canale 5, appena terminata la diretta di Venerdì 7, si è verificata una lite piuttosto accesa tra due naufraghi subito dopo la puntata. Il motivo? La risposta è semplicissima: la nomination! Tra i due compagni di viaggio, i toni si alzano davvero tantissimo, ve lo assicuriamo. Scopriamo, però, cos’è esattamente accaduto.

L’Isola dei Famosi, lite post puntata: cos’è successo

Oltre a ripercorrere i momenti salienti della diretta de L’Isola dei Famosi di Venerdì 7 Maggio, il daytime di oggi ha mostrato anche un lite piuttosto accesa tra due naufraghi verificatasi appena terminata la puntata. I protagonisti? Andrea Cerioli e Francesca Lodo. Il motivo? La nomination. In particolare, l’ex letterina di Passaparola ha nominato l’ex tronista di Uomini e Donne. Sostenendo, inoltre, di essersi scocciata di sentire il bel Cerioli lamentarsi sempre di avere fame, dal momento che il gioco consiste proprio in questo. Una motivazione validissima, è vero, ma che non è piaciuta ad Andrea. Che, appena ritornato su Playa Reunion, si è scontrato con la Lodo.

Secondo Andrea, infatti, Francesca avrebbe avuto un altro motivo per nominarlo. E, tra l’altro, reputa quella data in puntata banale e stupida. “Sono nervosissimo perché credo che mi abbia nominato con una scusa”, ha detto Andrea in confessionale.

“Non ti piace discutere. Ti piace sempre stare nell’ombra. Questa sei te”, ha detto Andrea durante la lite. Parole forti, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, hanno colpito Francesca. Tanto da allontanarsi dal resto del gruppo per piangere.