Andrea Cerioli ha ricevuto una particolare sorpresa: il naufrago de l’Isola dei Famosi ha commosso tutti, c’entra Arianna. Ecco cosa è successo in diretta.

In onda questa sera di lunedì 11 maggio l’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi sta regalando tante sorprese e colpi di scena. Francesca Lodo è stata la meno votata dal televoto ed ha dovuto abbandonare la Palapa. Accetterà la seconda chance offerta dal programma o tornerà in Italia? Intanto, durante la diretta, Ilary ha deciso di fare una ‘sorpresa’ ad Andrea Cerioli. Una volta attirata la sua attenzione, è partita la canzone sua e della dolce metà, Arianna Cirrincione. E’ corso subito in spiaggia, immaginando di trovare la sua compagna: ecco cosa è successo in realtà.

Isola dei Famosi, ‘particolare’ sorpresa per Andrea Cerioli: c’entra Arianna Cirrincione

La puntata di questa sera di lunedì 10 maggio sta regalando tante sorprese e colpi di scena. Andrea Cerioli ha ricevuto una ‘proposta’ particolare dal reality condotto da Ilary Blasi. In particolare, è stato chiamato a raggiungere la spiaggia da Ilary Blasi: “C’è una sorpresa che arriva da lontano”. Il naufrago è corso in spiaggia ed ha trovato di fronte a sé un vassoio con dei biscotti ed una grande tenda. Il giovane, ex tronista di Uomini e Donne, ha scelto di seguire il cuore: aperta la tenda però, ha trovato una gigantografia della sua Arianna. Dopo la delusione di non aver trovato la sua fidanzata di persona, ha potuto comunque gustare i biscotti offerti. “Ciao amore, scusami. Ora goditi i biscotti” ha detto Arianna, in diretta dallo studio.

Prima di raggiungere la spiaggia però, Andrea ha ascoltato la canzone sua e di Arianna: nonostante non conoscesse gli artisti che cantano il brano, il Cerioli si è emozionato particolarmente. “Come mai è la vostra canzone?” ha chiesto la Blasi. “Mentre eravamo al programma” è stata la risposta di Andrea. Ricordiamo che Andrea e Arianna si sono conosciuti a Uomini e Donne: è lì che è nato il loro amore.