Isola dei famosi, Roberto Ciufoli durante la puntata ha deciso di ‘sfidare’ Fariba: subito dopo è arrivata la reazione di Giulia Salemi.

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è iniziata, dopo l’ingresso di Ilary Blasi, siamo subito entrati nel vivo della gioco. Quest’edizione del reality sembra non trovare pace al momento, dato che, ci sono stati diversi ritiri. A partire da Beppe Braida, per motivi familiari, sono seguiti subito dopo dei nuovi, fino all’ultimo, che ha visto l’uscita di Ubaldo Lanzo. I naufraghi presenti, però, non mancano di creare dinamiche, che colpiscono l’occhio vigile dei telespettatori. Come abbiamo appena detto, da pochissimo, è iniziata una nuova puntata, e subito dopo l’uscita di Francesca Lodo, è avvenuta la scelta di Isolde, che ha dovuto scegliere chi mandare in eliminazione.

I suoi nomi sono stati Awed, Valentina Persia e Roberto Ciufoli. Ai nominati, per salvarsi, è stata proposta la sfida con uno dei compagni di avventura, e Roberto ha scelto Fariba. La decisione ha subito provocato la reazione di Giulia Salemi.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei famosi, Roberto Ciufoli ‘sfida’ Fariba: Giulia Salemi reagisce così

La puntata de L’isola dei famosi è appena iniziata, e già ci sono state le prime sorprese. Dopo l’eliminazione di Francesca Lodo, che ha perso al televoto, Isolde ha dato i nomi dei naufraghi da mandare in nomination. Awed, Valentina Persia e Roberto Ciufoli sono stati chiamati dalla naufraga, ma per poter salvarsi, è stato proposto loro di sfidare uno dei compagni.

Roberto ha scelto Fariba, e dopo aver pronunciato il suo nome, subito è arrivata la reazione di Giulia Salemi, che con un gesto delle mani ha fatto ben intendere di non essere d’accordo.

Pochi minuti dopo, Ilary Blasi ha chiesto alla bella Salemi cosa ne pensasse, e l’ex gieffina ha manifestato i suoi dubbi, dato che Fariba, rispetto a Roberto, è più debole, ma come lei ha espresso, tutto può succedere, e non è detto che Ciufoli possa avere la meglio.