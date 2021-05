Le Iene, lo scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: piccolo “spoiler”, il prossimo appuntamento sarà davvero imperdibile.

Aspettavamo da tanto questo momento. E, finalmente, è arrivato. Ricordate quando, in un nostro recentissimo articolo, vi avevamo detto che Giulia Salemi aveva annunciato la rottura con Pierpaolo e che tutto questo era uno scherzo de Le Iene? Benissimo: tra pochissime ore, potremo vedere cosa è realmente successo alla coppia. Perché? La risposta è piuttosto semplice: proprio nel corso della puntata di domani, Martedì 11 Maggio, potremo realmente capire cosa è esattamente successo tra di loro. In attesa, però, sul sito ufficiale del programma di Davide Parenti, è stato pubblicato un piccolo “spoiler”.

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Eppure, cosa sono disposti a fare l’uno per l’altro. “Sei disposto a diventare musulmano?”, chiede l’influencer al suo fidanzato. Perché? Scopriamolo!

Le Iene, lo scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo: che ridere!

Una cosa è certa: dopo questo scherzo de Le Iene, Giulia Salemi sarà ancora più certa dei sentimenti che Pierpaolo Pretelli nutre nei suoi confronti. I due, come ben sappiamo, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Ed, una volta usciti, non si sono mai più lasciati e separati. Cosa sarà disposto a fare, però, l’ex velino di Striscia la Notizia per la sua compagna? A quanto pare, davvero di tutto! E ce ne da ampia testimonianza lo scherzo che Le Iene hanno organizzato ad hoc per lui.

Nonostante sia visibile per intero soltanto domani, Le Iene hanno deciso di dare una piccola anticipazioni sul sito ufficiale del programma. In questo brevissimo video, infatti, si vede Pierpaolo avere a che fare con i parenti, in realtà attori ingaggiati dalla trasmissione, di Giulia. “Sei disposto a diventare musulmano?”, chiede la Salemi in merito ad una presunta proposta di matrimonio voluta dai suoi parenti. “Sono disposto a tutto, basta che non ci rompono più i co***i”, risponde deciso Pierpaolo.

Cosa succederà tra Pierpaolo e Giulia? E, soprattutto, come reagirà l’ex velino a questo scherzo de Le Iene? Tutto questo e molto altro ancora, sarà disponibile domani.