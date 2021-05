Attraverso un video condiviso sulla sua pagina, Paola Turani ha svelato il sesso del suo bebè: gioia incontenibile, che sorpresa!

Una cosa è certa: questo sarà un anno davvero da incorniciare per Paola Turani. La famosissima ed amatissima influencer è incinta. E tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. Ad annunciare la lieta notizia, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è stata proprio la diretta interessata. Sempre pronta a raccontarsi al suo pubblico social, la Turani non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori di essere incinta del suo primo bebè. La sua, come ben sapete, è stata una lunga “battaglia”. Ed adesso che è riuscita a coronare il suo sogno, non può affatto non condividerlo con il suo pubblico.

È proprio per questo motivo che, così come ha annunciato la sua gravidanza, Paola Turani ha deciso di svelare al suo pubblico il sesso del bebè. Proprio pochissime ore fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, l’influencer ha svelato il sesso. Maschietto o femminuccia? Scopriamolo!

Paola Turani rivela il sesso del bebè: fiocco rosa o azzurro?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Paola Turani ama particolarmente mantenere i contatti con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, seppure con l’ausilio di un telefono cellulare, non perde mai occasione di poter comunicare con loro. E renderli partecipi della sua vita e delle sue giornate. Lo ha fatto, ad esempio, quando, dopo aver annunciato di essere incinta, ha svelato il motivo in cui l’ha scoperto. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Attraverso un video condiviso su Instagram, la Turani ha svelato il sesso del suo primo bebè.

In casa Turani – Serpellini, quindi, arriverà un maschietto o una femminuccia. Vedete stesso voi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Ebbene si: fiocco azzurro per Paola Turani e Riccardo Serpellini, l’uomo che ha sposato nel 2019. Una notizia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato la reazione dei suoi sostenitori.

Ancora una volta, rinnoviamo i nostri auguri alla coppia!