Nuovo progetto lavorativo per Harry: il principe parteciperà alla realizzazione di una docu-serie al fianco di Oprah Winfrey.

Dopo il marasma di questi ultimi mesi che l’hanno visto protagonista insieme alla bellissima moglie Meghan, il principe Harry è pronto a stupire tutti con un progetto lavorativo che quasi nessuno avrebbe immaginato. A quanto pare il rampollo di casa Windsor ci cimenterà in un’avventura televisiva insieme ad un’icona della comunicazione mondiale. Tutti abbiamo assistito al clamore scatenato nei mesi scorsi dal principe e dalla sua consorte a seguito delle sconcertanti rivelazioni da loro fatte nell’intervista rilasciata alla celeberrima Oprah Winfrey.

Ebbene, sembra che Harry collaborerà addirittura lavorativamente con la conduttrice americana. I due realizzeranno una docu-serie per la tv già annunciata nel 2019, ma che uscirà solo adesso a causa delle difficoltà scatenate dalla pandemia. Ma scopriamo tutto nei dettagli.

Harry e Oprah impegnati ad una docu-serie per la tv: argomento, data di uscita e altri dettagli del progetto

La docu-serie tratterà un argomento molto serio, quello della salute mentale. Al Drew Barrymore Show, Oprah ha dichiarato in queste ore che da due anni sta lavorando al progetto insieme al dottor Bruce D.Perry e al principe Harry: “Uscirà a maggio per Apple”, ha rivelato. Lo psichiatra Perry ha da poco pubblicato il libro “What Happened to You?”, in cui vengono riportate delle conversazioni circa questo tema con la famosissima conduttrice.

Dopo questo periodo difficile, segnato dal caso internazionale scoppiato a causa dell’intervista e dalla morte del nonno Filippo, Harry si lancia quindi in una nuova avventura.

La data precisa di uscita non è ancora stata resa nota, ma grande sarà sicuramente la curiosità che desterà la docu-serie. Voi siete pronti a scoprire la sorpresa del principe?