Zhang chiede ai giocatori dell’Inter la rinuncia a due mensilità: quali sono i motivi della sua richiesta.

Il presidente Steven Zhang ha riunito i giocatori dell’Inter per fare una particolare richiesta; il tutto è avvenuto a pochi giorni dalla vittoria dello scudetto. A quanto pare, si terranno dei colloqui individuali, per poter avere una maggiore sensibilizzazione da parte dei calciatori.

Come riferisce Sky Sport, Zhang avrebbe chiesto di rinunciare a due mensilità del loro stipendio. Una richiesta pensata, che arriva per un motivo ben preciso.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

Steven Zhang, la richiesta ai giocatori dell’Inter: rinuncia a due mensilità, i motivi

Sono trascorsi pochi giorni dalla vittoria dello scudetto dell’Inter, e come abbiamo anticipato, il presidente Steven Zhang ha manifestato la decisione, ai giocatori, di rinunciare a due mensilità dei loro stipendio. Come spiegato da Beppe Marotta, dalla settimana prossima avranno luogo i colloqui con i singoli giocatori, in presenza di Zhang.

Alla base di questi colloqui, c’è la volontà di sensibilizzare i giocatori sul momento di difficoltà economico-finanziaria, non solo dell’Inter, ma di tutto il calcio, a causa della pandemia, che ha causato non poche difficoltà. Per questo, il presidente, chiederà a tutti i giocatori, la rinuncia di un paio di mensilità di questa stagione, specificando, in tali ‘confronti’, le ragioni che l’hanno portato a prendere una tale decisione. La richiesta sembra essere chiara, e anche i motivi. Le difficoltà economiche hanno colpito anche il mondo del calcio.

Ma come chiarito da Marotta, la società onorerà gli impegni presi, e non mancherà di riconoscere il bonus scudetto. I calciatori hanno modo di prendere una proprio scelta, individualmente, e decidere se accettare o rinunciare a tale proposta avanzata.