Salernitana in serie A, morto un giovane di 22 anni durante i festeggiamenti per la promozione.

Ancora una tragedia, avvenuta questa volta, durante i festeggiamenti della Salernitana in Serie A. Purtroppo, un giovane di 22 anni è morto, mentre era alle prese con la festa per la promozione della Salernitana, avvenuta nelle strade della città.

Il 22enne, stando a quanto è stato riportato, si trovava a bordo del suo scooter, sul Lungomare Trieste, quando ha perso il controllo, schiantandosi contro una macchina che si trovava in sosta. Al momento, sono in atto i controlli necessari, per cercare di risalire alla ricostruzione dell’incidente.

Salernitana in Seria A, muore un giovane di 22 anni: è accaduto durante i festeggiamenti

La vicenda è avvenuta durante i festeggiamenti che si sono protratti per la promozione della Salernitana in Serie A. La vittima, si trovava sul Lungomare Trieste quando è avvenuta la tragedia. Sul posto anche la polizia. Al momento, sono in corso i vari controlli, per cercare di risalire alla ricostruzione dell’incidente.