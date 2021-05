Sergio Assisi è un famoso ed apprezzato attore, ma ricordate chi è la sua ex compagna? Anche lei è una conosciutissima attrice.

Nato a Napoli il 13 Maggio del 1972, Sergio Assisi si rende conto, sin dall’inizio, di avere una certa predisposizione per l’arte. Dapprima come autore di racconti e “regista” di piccoli sketch, il simpaticissimo napoletano fa il suo debutto sul palcoscenico all’età di 16 anni. È all’età di 20 anni, però, che accede all’Accademia di arte drammatica situata a Napoli. Ed inizia la sua incredibile ed impressionante carriera. Volto di punta di numerosi film e di serie televisiva, il bel Sergio decanta di un curriculum straordinario.

Al di là, quindi, dell’aspetto professionale e lavorativo, cosa sappiamo esattamente su di lui? Ad esempio, per diversi anni, Sergio Assisi è stato legato ad una straordinaria e favolosa attrice. Ricordate esattamente chi è? I due, stando a quanto si apprende, si sarebbero conosciuti inizialmente sul set. E si sarebbero ritrovati nuovamente diversi anni dopo sempre durante un lavoro. Chi è? Scopriamo l’ex compagna di Sergio Assisi.

Sergio Assisi, ricordate chi è l’ex compagna? È un volto conosciutissimo

Chi è l’ex compagna di Sergio Assisi? Anche lei, così come lui, è un’affermata ed amatissima attrice. Di chi stiamo parlando esattamente? Semplice: di Gabriella Pession. Avete letto proprio bene: è lei l’ex compagna del famoso attore napoletano! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due siano stati una coppia per cinque anni.

Ma come si sono conosciuti, però? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che il loro primo incontro è da rintracciarsi a tantissimi anni fa. Correva esattamente l’anno 1998 quando, sul set del film Ferdinando e Carolina, i due si sono incontrati per la prima volta. Ma in quell’occasione, a quanto pare, sembrerebbe non essere scattato nulla. La scintilla, invece, è scoccata qualche anno dopo. Quando, entrambi protagonisti di Capri, fiction amatissima del 2005, si sono nuovamente incontrati sul set. E da lì, poi, si sono innamorati.

Sergio Assisi e Gabriella Pession, quindi, si sono incontrati inizialmente nel 1998. In seguito, nel 2005. E da lì sono stati una coppia per circa cinque anni. Lo ricordavate?