Simone Liberati ha una fidanzata? Ecco tutte le curiosità sul celebre attore che recita in Chiamami ancora amore al fianco di Greta Scarano.

Questa sera di lunedì 10 maggio è in onda la miniserie su Rai Uno, Chiamami ancora amore. Greta Scarano e Simone Liberati interpretano i ruoli di Anna e Enrico, una coppia che dopo undici anni di matrimonio ed un figlio si separano. La loro separazione però, diventa una guerra distruttiva dove a rimetterci sarà proprio il loro bambino. Simone Liberati è l’attore protagonista che recita al fianco di Greta: classe ’88, è nato a Roma. E’ cresciuto con la passione per il cinema e dopo la maturità ha subito cominciato a frequentare laboratori teatrali. Lo abbiamo visto in tv ne I Cesaroni, Una mamma imperfetta, ed anche in un famosissimo film! Simone ha recitato il ruolo di Mirko, braccio destro di Numero 8, in Suburra. Siamo qui per parlarvi della vita privata del noto attore, protagonista di Chiamami ancora amore.

Simone Liberati ha una fidanzata? La verità sulla vita privata dell’attore

Simone Liberati è l’attore che interpreta il ruolo di Enrico in Chiamami ancora amore. In tanti, tra i telespettatori, sono curiosi di conoscere dettagli sulla vita degli attori protagonisti della miniserie. Vi abbiamo parlato della carriera di Simone, ma cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale? Sul Liberati sappiamo che è un uomo estremamente riservato: per tale motivo non si conosce nulla sulla sua vita privata.

Il suo profilo Instagram è attivo ma l’attore pubblica solo scatti di lavoro! Non conosciamo la verità sulla sua vita privata.

La laurea

Simone Liberati oltre ad aver frequentato la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, dove si è diplomato in recitazione, ha preso anche una Laurea! Parallelamente alla sua strada verso il successo nel mondo della recitazione, ha seguito un corso di laurea in letteratura italiana e storia – lettere e filosofia!