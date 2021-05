Ulisse-il piacere della scoperta, famosissimo programma di Alberto Angela, è stato sospeso per ascolti troppo bassi? Spunta la verità.

La notizia è stata data qualche giorno fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. È proprio vero che Ulisse-il piacere della scoperta è stato sospeso per ascolti troppi bessi? Avete letto proprio bene: è questa la clamorosa indiscrezione girata pochissimi giorni fa. E che, prontamente ed immediatamente, ha lasciato senza parole milioni e milioni di telespettatori. Come è possibile che un programma di cultura e di approfondimento come quello condotto da Alberto Angela possa essere stato sospeso per pochi ascolti? Ecco, state tranquilli: a distanza di giorni da questa notizia, è finalmente spuntata fuori la verità.

Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il programma di Alberto Angela non sia stato affatto sospeso per pochi ascolti, ma per un altro validissimo motivo. Quale? Scopriamolo insieme.

Ulisse-il piacere della scoperta sospeso per pochi ascolti? Assolutamente no: spunta la verità

La nuova edizione di Ulisse-il piacere della scoperta, lo sappiamo benissimo, era nuovamente iniziato il 21 Aprile scorso. E, settimana dopo settimana, faceva compagnia il suo carissimo pubblico italiano con delle puntate davvero impressionanti. È proprio per questo motivo che la notizia di una sua chiusura anticipata per ascolti troppo bassi, ha gettato nello sconforto tutti i suoi telespettatori. Dopo anni e anni di militanza, è vero che il programma chiude per ascolti troppo bassi? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

A distanza di pochissime ore dalla diffusione della notizia della sua chiusura, è spuntato un messaggio sul canale Facebook ufficiale del programma. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che Ulisse non sia stata affatto sospeso per risultati poco soddisfacenti, ma per l’emergenza Covid. In questo periodo, a quanto pare, starebbero registrando le ultime due puntate. Che, proprio a causa della pandemia, sono state nettamente rallentate.

Il messaggio su Facebook, c’è da ammetterlo, è davvero chiarissimo. E, soprattutto, non lascia più dubbi. Ulisse non è stato affatto sospeso, piuttosto sta preparando delle grandissime cose per il suo pubblico. Noi non vediamo l’ora, voi?