Uomini e Donne, Alessio è il corteggiatore e la scelta di Samanta Curcio, sapete però chi è suo padre? Spunta uno scatto “inedito”.

Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Propri oggi, Lunedì 10 Maggio, andrà in onda la scelta di Samantha Curcio a Uomini e Donne. La giovanissima e simpaticissima tronista, dopo un percorso straordinario concentrato su due dei suoi corteggiatori, dirà al suo “lui” di voler continuare la conoscenza al di fuori del contesto televisivo. Chi tra Alessio Ceniccola e Bohdan avrà la meglio? Lo sappiamo: il giovane romano. Nel corso della puntata andata in onda proprio recentemente, tra i due c’è stato un scontro piuttosto acceso, dovuto al fatto che Samantha ha baciato il suo “rivale”. Sarà per questo motivo che, molto probabilmente, ha deciso di sceglierlo? Molto probabilmente!

In attesa, però, di emozionarci insieme a loro, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Alessio? Ad esempio, chi è suo padre? In più occasioni, il corteggiatore romano ha detto di lavorare con la sua famiglia: ma chi è suo padre?

Uomini e Donne, avete mai visto il padre di Alessio? Spunta uno scatto inedito

Sin dal suo primo momento nello studio di Uomini e Donne, Alessio Ceniccola ha conquistato l’attenzione di Samantha Curcio. Forte, deciso e determinato, il giovanissimo romano ha mostrato immediatamente le sue qualità. Riuscendo, quindi, a catturare l’interesse della tronista tanto da arrivare a sceglierlo. Cosa succederà nella puntata di oggi, Lunedì 10 Maggio? Al momento, è ancora tutto da scoprire! Certo, sappiamo che la Curcio aprirà il suo cuore al simpaticissimo Ceniccola, ma bisognerà aspettare ancora qualche ora per emozionarci dinanzi alla loro scelta. In attesa, volete scoprire qualche cosa in più su suo padre?

Spulciando con attenzione il profilo Instagram del simpaticissimo Ceniccola, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto in compagnia del padre. Voi l’avete mai visto? Ci pensiamo noi a mostrarvelo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, sono due gocce d’acqua.

Diteci la verità: Alessio e suo padre non sono identici?