Uomini e donne, Riccardo “smaschera” Roberta: rivelazione choc in studio, poi scoppia la lite accesa con Armando Incarnato.

Oggi, Lunedì 10 Maggio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Completamente dedicata alla scelta di Samantha Curcio, il nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi sarà davvero imperdibile. Come altrettanto imperdibile è stata quella registrata ieri, Domenica 9 Maggio. E che andrà in onda nei prossimi giorni. A darne le anticipazioni, è stato Il Vicolo delle News. Che, come sempre, ha fornito tutti i minimi dettaglio della registrazione. Cosa sarà mai successo? Vi spiegheremo tutto nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è accaduto davvero di tutto.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che i protagonisti indiscussi di questa nuova registrazione di Uomini e Donne siano stati sempre loro: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Si legge, infatti, che i due siano ritornati nello studio di Uomini e Donne per annunciare la chiusura definitiva della loro storia d’amore. Ma non solo. Perché? Scopriamolo!

Uomini e Donne, Riccardo “smaschera” Roberta: accade di tutto in studio

Nel corso di una recentissima puntata, abbiamo assistito all’incontro/scontro tra Riccardo e Roberta. Adesso, a distanza di giorni, sembrerebbe che la situazione non sia affatto cambiata. Da quanto si apprende dalle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, nel corso delle registrazione di ieri, i due siano ritornati nello studio televisivo. E che l’aitante pugliese si sia lasciato andare ad una rivelazione choc sull’ex dama romana. Si legge, infatti, che Riccardo abbia rivelato che Roberta, ancora prima che uscissero dallo studio, avesse chiesto al suo “cavaliere” di rimanere ancora un po’ nel programma per aumentare followers e popolarità.

Una rivelazione choc, da come si può chiaramente comprendere. Ma non è l’unica. Riccardo, infatti, è essere davvero incontenibile. E ha rivelato anche la confidenza che Roberta gli ha fatto su Armando. Sembrerebbe, infatti, che il cavaliere napoletano abbia parlato con la Di Padua male della redazione. E che lei, poi, l’abbia detto al suo compagno. Come avrà reagito Armando a questa rivelazione? Non bene! Ed è per questo motivo che, in poco e niente, si crea un’accesa lite in studio tanto da costringere i presenti a separarli.

Insomma, una puntata davvero scoppiettante. Siete d’accordo?